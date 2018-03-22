CRISPR-технологи варят пиво из генетически модифицированных дрожжей

Биологи из Калифорнийского университета в Беркли использовали технологию CRISPR для создания напитка, который обладает вкусом и ароматом обычного пива.

Заменяя хмели штаммами генетически модифицированных дрожжей, исследователи надеются не только снизить стоимость пинты, но и сделать ее более экологичной в этом процессе.

Humulus lupulus, более известный как хмель, является растением, цветок которого используется более 1200 лет пивоварами для стабилизации пива. Хмель наполняет напиток характерными горькими или цитрусовыми ароматами.

Но все же хмель может быть дорогим для выращивания, его часто собирают вручную, и для каждой пинты пива требуется много воды 50 пинтов (23,7 литра).

Кроме того, качество может варьироваться от урожая до урожая. Плохой приводит к нехватке хмеля.

Поэтому Чарльз Денби, Рэйчел Ли и их команда из Berkeley Brewing Science пришли к выводу, что аналогичные и более последовательные результаты могут быть достигнуты за счет использования генетически модифицированных дрожжей.

Новые штаммы дрожжей были созданы с использованием технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 на основе генетической последовательности, используемой бактериями для самозащиты.