Последний самец северного белого носорога умер в возрасте 45 лет в Кении

На планете осталось лишь две самки этого подвида крупных млекопитающих.

Последний самец северного белого носорога умер в возрасте 45 лет в Кении
Фото: twitter.com/OlPejeta

В Кении после продолжительной болезни усыпили последнего самца белого носорога из североафриканской популяции.

Об этом сообщает Би-би-си.

На планете остались лишь две самки этого подвида крупных млекопитающих, которые по размерам уступают только слонам.

Носорог по кличке Судан давно страдал от заболеваний, сопутствующих его преклонному возрасту (45 лет).

Кенийский заповедник Ол Педжета совместно с чешским зоопарком Двур Кралове выпустил официальное заявление о его смерти - до 2009 года носорог содержался в Чехии.

Отмечается, что животное было подвергнуто эвтаназии после резкого ухудшения здоровья: носорог уже не мог стоять, его мышцы и кости разрушались, через кожные трещины на задней правой ноге проникла инфекция, вызвавшая сильное воспаление.

Дочь и внучка носорога Судана живут в кенийском заповеднике. Надежды на сохранение этого подвида на Земле теперь связаны с технологиями оплодотворения в пробирке.

Популяции белого носорога обитали на юге Африки и севернее - в Конго, Заире и Судане. Северный белый носорог - подвид несколько крупнее южного. Вес этих животных достигал 4,5 тонн, длина - четырех метров.

Южная популяция гораздо многочисленнее и сейчас не находится под угрозой вымирания.

Напомним, северные белые носороги перестали существовать в дикой природе в 2008 году. В 2015 году в сафари-парке Сан-Диего в Калифорнии на 42 году жизни умерла самка по имени Нола.


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