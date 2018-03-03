DediBot производит трехмерные модели летальных аппаратов в Ханчжоу (Китай). Новая модель «Fly Elephant» имеет экструдер, который можно использовать для быстрого прототипирования больших конструкций.

Под шестью роторными клетями висит трехмерное печатное сопло, на которое подается пластмасса, бетонная смесь или другой материал из трубки, соединенной с верхней частью сломанного слота OAM.

Трафаретный путь печати будет точно нанесен программным обеспечением, для обещанной точности печати 0,1 мм.

По словам источника, напечатанные примеры на экране имеют такой же вид, как и поэтапные 3D-печатные сборки в Испании и Дубае.

Конечно, короткое время автономной работы вполне может ограничить потенциальную полезность подобных технологий, поэтому DediBot ищет беспроводные решения для питания.

«Fly Elephant» все еще находится на стадии концептуального подхода. Есть много вопросов, на которые предстоит ответить в недалеком будущем.

Например, какое влияние на точность полета будет оказывать сильный ветер, будет ли ограничение в производстве.