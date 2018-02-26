Администрация Трампа: коммерческие космические компании должны упростить бизнес

Администрация Трампа: коммерческие космические компании должны упростить бизнес

Национальный совет по космическому правлению Дональда Трампа во второй раз на этой неделе встретился с общественностью, чтобы рассказать о предстоящих изменениях в повестке дня космической политики США. Главной темой дня была нормативная реформа.

Совет, недавно сформированная консультативная группа во главе с вице-президентом Майком Пенсом, обсудил пути, которые регулируют «упрощение» коммерческой космической отрасли.

«В то время как американская индустрия и технологии двигались в будущее, наши правительственные агентства слишком часто оставались в прошлом», — сказал Пенс на встрече в Космическом центре NASA в Кеннеди во Флориде.

Теперь Совет говорит, что он будет работать над рядом изменений, которые сделают правила менее обременительными для коммерческих компаний.

Коммерческая космическая индустрия призывает к более упорядоченному способу получения лицензии на запуск.

Прямо сейчас, любая аэрокосмическая компания, которая хочет запустить ракету, должна получить лицензию от Федерального управления гражданской авиации.

К слову, администрация отказывается от ряда экологических статутов, таких как План чистой энергии, направленный на сокращение выбросов парниковых газов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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