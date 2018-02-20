Украинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКС

ASIM представляет собой мобильную обсерваторию для Международной космической станции. Модуль прикрепят к внешней части космической станции, где он будет наблюдать за верхними слоями атмосферы и их взаимодействием с открытым космосом. По словам Кочкина, цель проекта — исследовать, «как Земля связана с космосом», пишут AIN.UA.

Разработка системы ведется в Дании с 2010 года. Над проектом стоимостью $40 млн работает команда из более 1000 ученых Дании, Польши, Италии, Испании и других стран. Павел присоединился к команде в 2014 году.

Украинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКС

Фото: ASIM in Twitter

ASIM — не единственный проект, в котором участвует Павел. Он также работает в ряде проектов, связанных с самолетами в грозу, и исследованиях длинных лабораторных искр. «В сотрудничестве с Airbus мы отправляем самолеты прямо внутрь сильной грозы для изучения эффектов, которые возникают, когда молния попадает по самолету», — пояснил ученый изданию Kyivpost.

Основной объем работы над ASIM, который был закреплен за Павлом, он закончил полгода назад — тогда украинец уделял проекту 100% своего времени. Сегодня проект также периодически требует его участия. «Скажем, появляется задача, связанная с ним — я ее решаю, — рассказал Павел в комментарии AIN.UA.

Когда система долетит до МКС и будет пристыкована, а потом включится и начнет успешно работать, Кочкин снова будет заниматься только ASIM, особенно много работы будет в первые три месяца пуско-наладки. «ASIM имеет высший приоритет в моей работе», — подчеркнул он.

Украинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКС

Эксперимент с длинными искрами, Нидерланды

Павел Кочкин родом из Крыма, закончил Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара по специальностям прикладная физика и компьютерные науки.

«Воспоминания о физическом факультет ДНУ в основном приятные. Я успел там познакомиться с экспериментальной физикой в области напыления пленок и свойств полупроводников. Оборудования у нас много не было, но было несколько хороших открытых преподавателей, которые делали все возможное и не возможное, чтобы помочь нам, студентам».

Получив степень магистра Кочкин, переехал из Украины в Нидерланды, чтобы получить степень кандидата наук в области электротехники в Технологическом университете Эйндховена. Исследования Павла привлекли внимание команды ASIM, после чего его пригласили присоединиться к исследовательской группе в Бергене в Норвегии, от которой он сегодня и участвует в проекте для МКС.

Украинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКС

Основным направлением деятельности украинского ученого являются молнии и вызываемые ими электромагнитные явления, такие как земные гамма-вспышки, длинные гамма-лучи грозовых туч, высотные разряды (спрайты) и другие подобные явления. Со списком научных работ Павла Кочкина можно ознакомится здесь.

Сегодня Павел с женой и детьми проживает в Норвегии. Ему нравятся условия, которые государство создало для своих граждан, а также мигрантов, которые хотят построить здесь свое будущее. И хотя налоги тут высокие, по мнению Кочкина, оно того стоит: «Просто нужно быть открытым и отбросить постсоветскую ментальность».

«Заниматься наукой в Европе действительно сплошное удовольствие. Это могут подтвердить мои друзья и одногруппники, которые тоже уехали в Европу, как и я. Например, Тимофей Ходьков работает в Барселоне с наночастицами, защищался в Англии под руководством нобелевского лауриата. Коля Хандога сейчас работает в в знаменитом колайдере во Франции, Антон Филипчук тоже во Франции — исследует нейроны и человеческий мозг», — рассказал Павел.

Возвращаться жить в Украину Павел не планирует, однако в марте собирается ненадолго приехать: «Хочу успеть до запуска — чтобы потом не отвлекаться».

Ранее мы знакомили наших читателей с еще одним примечательным украинцем — Алексеем Пахуновым, который работает старшим инженером полетного ПО в SpaceX, был ответственным за успешную посадку Falcon 9 в 2015 году, а 6 февраля сидел в первом ряду Mission Control.


Майя Яровая, AIN


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