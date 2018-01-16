Чернобыльская АЭС получила сертификат на "Укрытие-2"

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины засвидетельствовала, что ограждающий контур нового безопасного конфайнмента (НБК) соответствует проектной документации и готов к эксплуатации.

Об этом передает пресс-служба на Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

“Чернобыльская АЭС получила сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, удостоверяющий соответствие проектной документации и готовность к эксплуатации ограждающего контура нового безопасного конфайнмента (НБК)”, — говорится в сообщении.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук отметил, что успешно завершить надвижение Арки в ноябре 2016 удалось благодаря тому, что работы по усилению и герметизации строительных конструкций II очереди ЧАЭС, выполняющих функции ограждающего контура НБК, были выполнено вовремя и эффективно.

“Укрытие-2” — изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком ЧАЭС, этот объект накрыл собой устаревшее “Укрытие”. Арка стала самой большой подвижной наземной конструкцией.

Строительство началось в 2007 году. Проект планировали завершить в 2012-2013 годах, но из-за недостаточного финансирования сроки сдачи объекта откладывались.

В конце ноября 2016 года арка была успешно надвинута на здание реактора, после чего продолжался монтаж оборудования и проверки. Завершение проекта и сдача его в эксплуатацию ожидались в ноябре 2017 года, однако позже эта дата была перенесена на май 2018 года, так как компания-подрядчик Novarka не смогла вовремя завершить необходимые работы.

Позже планируется начать подготовку к демонтажу предыдущего “Укрытия” и конструкций реактора (при условии достаточного международного финансирования).