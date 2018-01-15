Оптическая полость помогает графену впитывать больше света
Гафрен 2D — очень полезный материал, состоящий из листа углерода толщиной в один атом. Он имеет длинный список «сверхспособностей». Но наиболее ценная – поглощать свет.
Теперь исследователи из Университета Центральной Флориды нашли способ повысить поглощение света графена, позволяя ему лучше использовать эту энергию.
Обычно графен может поглощать менее двух процентов спектра видимого света. Пытаясь повысить эту статистику, в предыдущих исследованиях были вставлены металлические частицы на его листы.
Но металл сам поглощал свет, полезный материал никак не получался.
В новом исследовании команда UCF решила изменить форму графена, но не состав материала. Для этого исследователи сначала помещали его на полимерный субстрат, а затем наносили нанографический рисунок.
Это создало оптическую полость в материале, так что, когда свет попадает в нее, волны отскакивают назад и вперед между гранями..
Это позволяет материалу поглощать гораздо больше света, чем обычно.
Исследователи говорят, что их дизайн позволил одному слою графена поглотить более 45 процентов света.
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Наука и техника
15.01.2018 09:23