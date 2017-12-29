Эксперты научились взламывать компьютеры звуковыми волнами

Эксперты из Принстонского и Падуанского университетов научились взламывать и выводить из строя все компьютеры, используя звуковые волны.

Сведения размещены в издании Gizmodo, – сообщает grifonsoft.ru.

Современные жесткие диски имеют защиту от повреждения и уничтожения данных. При воздействии звуковых волн, которые производят сильные вибрации, механизм срабатывает. Некорректное отключение компьютера может вызвать нарушения в его работе. Эксперты доказали свою теорию на практике.

Жесткие диски практические и интегрированы во все устройства, поэтому хакерской атаке могут подвергнуться банкоматы и камеры видеонаблюдения. Эксперты рекомендуют защититься, установив на технику оборудование для акустической защиты.


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