Эксперты научились взламывать компьютеры звуковыми волнами

Эксперты из Принстонского и Падуанского университетов научились взламывать и выводить из строя все компьютеры, используя звуковые волны.

Сведения размещены в издании Gizmodo, – сообщает grifonsoft.ru.

Современные жесткие диски имеют защиту от повреждения и уничтожения данных. При воздействии звуковых волн, которые производят сильные вибрации, механизм срабатывает. Некорректное отключение компьютера может вызвать нарушения в его работе. Эксперты доказали свою теорию на практике.

Жесткие диски практические и интегрированы во все устройства, поэтому хакерской атаке могут подвергнуться банкоматы и камеры видеонаблюдения. Эксперты рекомендуют защититься, установив на технику оборудование для акустической защиты.