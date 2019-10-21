Переаттестацию прокуроров обжаловали в Окружном админсуде

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Переаттестацию прокуроров обжаловали в Окружном админсуде
Фото: segodnya.ua

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Генеральной прокуратуре относительно обжалования Порядка прохождения прокурорами аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить приказ Генерального прокурора №221 от 03.10.2019 г., которым был утвержден порядок прохождения прокурорами аттестации. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Кроме того, суд отказал в принятии мер обеспечения иска, то есть в приостановлении действия вышеупомянутого приказа до решения дела по существу. По мнению суда, истцом не было доказано, что непринятие таких мер сделает невозможным восстановление нарушенных прав, эффективную защиту или исполнения решения суда.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Вместо Генеральной прокуратуры, региональных, местных и военных прокуратур появится Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры. Военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).

Должностной оклад окружных прокуроров будет повышен с нынешних 12 до 15 прожиточных минимумов, в 2021 году составит 20 минимумов, а в 20222 - уже 25 минимумов. Должностные оклады в областной прокуратуре будут пропорционально больше в 1,2 раза, в Офисе генпрокурора - в 1,3 раза. Генеральный прокурор будет получать 1,7 должностного оклада прокурора в своем Офисе.

Лимит численности сотрудников органов прокуратуры сокращен с 15 тысяч человек до 10 тысяч.

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