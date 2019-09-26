Трояна назначили замглавы Нацполиции

Ранее правительство уволило его с должности замглавы МВД.

Трояна назначили замглавы Нацполиции
Вадим Троян
Фото: mvs.gov.ua

Бывшего заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна назначили заместителем главы Нацполиции Украины.

Об этом он сообщается на сайте МВД.

"По представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ", - говорится в сообщении.

Ранее правительство уволило Трояна с должности замглавы МВД.

Троян принимал участие в боевых действиях на Донбассе в качестве бойца батальона (позже - полка) "Азов". В мае 2014 года, назначен заместителем командира полка "Азов" при ГУМВД Украины в Киевской области. 30 октября 2014 года его назначили начальником ГУМВД Украины в Киевской области.

4 марта 2016 Троян был назначен первым замглавы Нацполиции. С 14 ноября 2016 года - он стал и.о. главы Нацполиции, вместо Хатии Деканоидзе.

Троян был одним из претендентов на должность руководителя Нацполиции, но снял свою кандидатуру. В феврале 2017 года он был переведен на должность замминистра внутренних дел.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Нацполиции. Он сменил на этой должности Сергея Князева, который подал в отставку и был назначен советником главы МВД.

В этот же день правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, в том числе и Антона Геращенко.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-замглавы Херсонской ОГА объявили о подозренииЭкс-замглавы Херсонской ОГА объявили о подозрении
Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря КлименкоКабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко
Замглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению КличкоЗамглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению Кличко
На заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции областиНа заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции области
Бывшая замминистра экономики Юлия Ковалив получила должность замглавы Офиса президентаБывшая замминистра экономики Юлия Ковалив получила должность замглавы Офиса президента
Замглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для УкраиныЗамглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для Украины
Бывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестованБывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестован
В Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громадыВ Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громады
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИВ Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИ
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнениеПервый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение
Последние новости
Подгружаем последние новости