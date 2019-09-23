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2019-09-23
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Премьер-министр запустил влог "Чашка премьера".
Премьер-министр Алексей Гончарук запустил влог под названием "Чашка премьера". Его первый выпуск вышел 22 сентября на официальной странице премьер-министра Украины.
"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус - буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах", - говорится в посте премьера.
Напомним, что первым премьер-министром, который начал практиковать влоги, был Арсений Яценюк в 2015-2016 годах. Его так называемые "десятиминутки" выходили на телевидении.
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