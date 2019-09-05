Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала ZIK

В августе Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK внеплановую выездную проверку.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Отмечается, что Нацсовет удовлетворил заявления ООО "ТРК "Мист ТБ" (логотип "ZIK", Львов) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") об изменении бенефициарного владельца и назначил ZIK проверку.

Так, в спутниковых лицензиях ТРК "Мист ТВ" и ТРК "Новые коммуникации", а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 "Новых коммуникаций" конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Кроме того, отмечается, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК "Мист ТВ" от 27 августа 2019 года Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

"Национальный совет, руководствуясь ч. 1 ст. 70 этого закона ("О телевидении и радиовещании",- ред.), ст. 13 Закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", абз. 3 п. 3 р. III Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне телеканал ZIK перешел под контроль соратника Виктора Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока". После этого с телеканала начали уходить журналисты.