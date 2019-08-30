У Авакова заберут Нацгвардию

НГУ перейдет в подчинение к Президенту Украины.

У Авакова заберут Нацгвардию
Фото: Сергей Нужненко

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел.

В случае принятия законопроекта №1007, ее деятельность будет координироваться Президентом Украины через командующего НГУ.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров, в котором остались два министра из предыдущего состава - министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Авакову удалось пережить уже третью смену Кабинета министров и остаться в кресле министра внутренних дел.

Он был назначен главой МВД вскоре после бегства Виктора Януковича, в ноябре 2014 года он остался министром после внеочередных выборов Верховной Рады, а в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана.

Авакова оставили в Кабинете министров под "личную ответственность" президента Владимира Зеленского. Предполагается, что через несколько месяцев вместо него назначат другого министра.

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