ЦИК не зарегистрировала кандидатами Парасюка и Корнацкого

Документы депутатов не соответствовали требованиям закона.

ЦИК не зарегистрировала кандидатами Парасюка и Корнацкого
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов - Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого. Решение было принято на заседании комиссии 23 июня, сообщает гражданская сеть "Опора".

Парасюку и Корнацкому отказали в регистрации кандидатами в народные депутаты для участия в выборах в мажоритарных округах "в связи с несоответствием представленных документов требованиям законодательства".

Аркадий Корнацкий был избран в Верховную Раду восьмого созыва в одномандатном округе №132 в Николаевской области. Он баллотировался как представитель "Блока Петра Порошенко" и стал членом президентской фракции в парламенте. 22 мая 2019 вышел из фракции БПП.

Владимира Парасюка избрали народным депутатом в округе №122 жители Львовской области.

Напомним, ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, а также партии Михаила Саакашвили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с ЗеленскимФигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК зарегистрировала списки партий Гройсмана и СмешкоЦИК зарегистрировала списки партий Гройсмана и Смешко
ЦИК зарегистрировала списки "Голоса", "Свободы" и Радикальной партииЦИК зарегистрировала списки "Голоса", "Свободы" и Радикальной партии
ЦИК зарегистрировала первый партийный список на выборы в РадуЦИК зарегистрировала первый партийный список на выборы в Раду
ЦИК зарегистрировала 53 самовыдвиженцев и 10 представителей "Демсокиры"ЦИК зарегистрировала 53 самовыдвиженцев и 10 представителей "Демсокиры"
ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутатыЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты
Полиция в "день тишины" зарегистрировала больше 200 сообщений о нарушенияхПолиция в "день тишины" зарегистрировала больше 200 сообщений о нарушениях
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобожденияСавченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Вакарчук о Зеленском: было бы честно провести дебаты между всеми кандидатамиВакарчук о Зеленском: было бы честно провести дебаты между всеми кандидатами
Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательстваПолиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства
Гройсман выступил за снятие иммунитета с ПарасюкаГройсман выступил за снятие иммунитета с Парасюка
Последние новости
Подгружаем последние новости