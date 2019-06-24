ЦИК не зарегистрировала кандидатами Парасюка и Корнацкого

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов - Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого. Решение было принято на заседании комиссии 23 июня, сообщает гражданская сеть "Опора".

Парасюку и Корнацкому отказали в регистрации кандидатами в народные депутаты для участия в выборах в мажоритарных округах "в связи с несоответствием представленных документов требованиям законодательства".

Аркадий Корнацкий был избран в Верховную Раду восьмого созыва в одномандатном округе №132 в Николаевской области. Он баллотировался как представитель "Блока Петра Порошенко" и стал членом президентской фракции в парламенте. 22 мая 2019 вышел из фракции БПП.

Владимира Парасюка избрали народным депутатом в округе №122 жители Львовской области.

Напомним, ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, а также партии Михаила Саакашвили.