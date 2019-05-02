Кононенко: БПП проведет перезагрузку

"Абсолютно неожиданно нас стали поддерживать новые люди".

?Кононенко: БПП проведет перезагрузку
Фото: Богдан Бортаков

Первый заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил о планах по перезагрузке БПП.

"Что произошло между первым и вторым туром? Абсолютно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не "за Порошенко", а на основе идеологических принципов по стратегическому вектору движения страны. Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать", - рассказал он в интервью "Сегодня".

"Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия", - заявил он.

Кононенко также добавил, что Порошенко ранее анонсировал объединение всех проевропейских сил.

"Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы", - сказал он.

Напомним, сейчас лидером "БПП "Солидарность" формально является мэр Киева Виталий Кличко, но фактически у партии нет лидера. Кличко возглавил ее в августе 2015 года в ущерб собственной политической силе "УДАР". Весной 2016 года Кличко заявил о намерении оставить партийный пост из-за нового закона о государственной службе. Чиновникам категории "А", к которым относится Кличко, теперь запрещено совмещать работу в исполнительной власти с членством в партиях.

23 апреля 2019 года глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что партия БПП начала подготовку к выборам Рады.


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