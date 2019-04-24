СБУ заинтересовалась соцопросом об отделении Галичины

Организаторам может грозить ответственность по ст.110 Уголовного кодекса.

?СБУ заинтересовалась соцопросом об отделении Галичины
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины начала проверку в связи с появлением информации о том, что в Львовской области проходит опрос о будущем Галичины после президентских выборов.

Об этом говорится в фейсбуке львовского облуправления СБУ.

В социальных сетях накануне появилось изображение анкеты опроса "Мнения и взгляды жителей Галичины" с вопросом "Завершились президентские выборы. Какой вы видите судьбу Галичины (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области)".

В качестве ответа предложены варианты о провозглашении независимости и присоединении к Польше.

Фото: facebook.com/svitlana.hitrova

"Согласно предварительным экспертным заключениям указанный «опрос» содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины, в частности призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - заявили в СБУ.

Служба безопасности устанавливает причастных к организации "указанной провокации" и намерена привлечь их к ответственности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
В отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборахВ отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборах
СБУ заинтересовалась "Днепразотом" из-за ситуации с жидким хлоромСБУ заинтересовалась "Днепразотом" из-за ситуации с жидким хлором
В отделении "полиции ДНР" в Макеевке умер 18-летний юношаВ отделении "полиции ДНР" в Макеевке умер 18-летний юноша
Власти Каталонии готовы принять одностороннее решение об отделении от ИспанииВласти Каталонии готовы принять одностороннее решение об отделении от Испании
Прокуратура заинтересовалась гражданином Беларуси, воевавшим за "ЛНР"Прокуратура заинтересовалась гражданином Беларуси, воевавшим за "ЛНР"
Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась благотворительным фондом ТрампаПрокуратура Нью-Йорка заинтересовалась благотворительным фондом Трампа
Каталония снова поднимает вопрос об отделении от ИспанииКаталония снова поднимает вопрос об отделении от Испании
В Северной Ирландии анонсировали референдум об отделении от ВеликобританииВ Северной Ирландии анонсировали референдум об отделении от Великобритании
В Мариуполе побили стекла в отделении СбербанкаВ Мариуполе побили стекла в отделении Сбербанка
СБУ заинтересовалась сепаратистскими призывами шеф-редактора «Интера»СБУ заинтересовалась сепаратистскими призывами шеф-редактора «Интера»
Последние новости
Подгружаем последние новости