Злочевскому выписали повестку в ГПУ

Бывшего министра вызвали для проведения следственных действий.

Злочевскому выписали повестку в ГПУ
Фото: skelet-info.org

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего министра экологии Николая Злочевского. Его ждут в офисе на Резницкой улице в следующую среду, 23 января.

Повестка Злочевскому обнародована на сайте ГПУ.

Бывшего министра вызывают к следователю по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400.

Уголовное производство было открыто по статьям 255 (создание преступной организации), 191 (хищение имущества), 209 (отмывание денег) и пр. еще в 2013 году и касается хищения газа структурами Сергея Курченко.

Курченко, по мнению следствия, является руководителем преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Курченко покупал принадлежащий государству сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. Фактически сжиженный газ в дальнейшем реализовывался по рыночным ценам.

Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды в 2010-2012 годах.

В 2014 году он выехал из Украины после предъявления Генеральной прокуратурой подозрений в незаконном обогащении и был объявлен в розыск. В феврале 2018 года он вернулся в страну после снятия с розыска.


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