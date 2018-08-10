Холодницкий обещает разоблачения нардепов
В ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура должна предоставить факты причастности некоторых народных депутатов Украины к утечкам информации из органов досудебного расследования.
Анонс соответствующего события в эфире Радио
«Будет представление (если будет, или когда будет) с описанием всех фактов [«слива» информации нардепами, — Ред.], и это будет озвучено в Верховной Раде. Я думаю, в ближайшее время», — сказал руководитель ведомства.
Холодницкий также подчеркнул, что из Специализированной антикоррупционной прокуратуры подобных утечек информации не было.
«У нас есть постоянные утечки [информации] из органа досудебного расследования [возможно, Холодницкий имел в виду Национальное антикоррупционное бюро, — Ред.], есть вплоть до процессуальных документов, есть постоянный пул людей, которые знают про те или иные следственные действия: то внезапно оказалась одна съемочная группа в Феофании, то другие активисты «случайно» оказались возле приемной нардепа, когда задержали Мартыненко, — и таких фактов много, чуть ли не по каждому делу», — отметил он.
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10.08.2018 16:31