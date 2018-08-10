Холодницкий обещает разоблачения нардепов

В ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура должна предоставить факты причастности некоторых народных депутатов Украины к утечкам информации из органов досудебного расследования.

Анонс соответствующего события в эфире Радио НВ сделал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Будет представление (если будет, или когда будет) с описанием всех фактов [«слива» информации нардепами, — Ред.], и это будет озвучено в Верховной Раде. Я думаю, в ближайшее время», — сказал руководитель ведомства.

Холодницкий также подчеркнул, что из Специализированной антикоррупционной прокуратуры подобных утечек информации не было.

«У нас есть постоянные утечки [информации] из органа досудебного расследования [возможно, Холодницкий имел в виду Национальное антикоррупционное бюро, — Ред.], есть вплоть до процессуальных документов, есть постоянный пул людей, которые знают про те или иные следственные действия: то внезапно оказалась одна съемочная группа в Феофании, то другие активисты «случайно» оказались возле приемной нардепа, когда задержали Мартыненко, — и таких фактов много, чуть ли не по каждому делу», — отметил он.