В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла

Утром 21 января жители Кривого Рога Днепропетровской области почувствовали подземные толчки, похожие на землетрясение. Сначала об этом сообщили в соцсетях. Толчки почувствовали преимущественно жители Саксаганского района.

Впоследствии на сайте Главного центра специального контроля подтвердили, что землетрясение произошло в 6:17. Магнитуда толчков составила 3,3 балла по шкале Рихтера.

"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещений, под открытым небом - только при благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, созданным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении Центра.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 баллов соответственно.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей на рассвете 23 сентября. Пострадавших и разрушений не было.

Подземные толчки магнитудой до 3 баллов в последнее время регулярно фиксируют на Прикарпатье.