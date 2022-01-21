В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла
Толчки почувствовали преимущественно жители Саксаганского района.
Утром 21 января жители Кривого Рога Днепропетровской области почувствовали подземные толчки, похожие на землетрясение. Сначала об этом сообщили в соцсетях. Толчки почувствовали преимущественно жители Саксаганского района.
Впоследствии на сайте Главного центра специального контроля подтвердили, что землетрясение произошло в 6:17. Магнитуда толчков составила 3,3 балла по шкале Рихтера.
"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещений, под открытым небом - только при благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, созданным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении Центра.
Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.
На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 баллов соответственно.
Напомним, землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей на рассвете 23 сентября. Пострадавших и разрушений не было.
Подземные толчки магнитудой до 3 баллов в последнее время регулярно фиксируют на Прикарпатье.