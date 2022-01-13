В Беловежской пуще стадо зубров провалилось под лед, погибло 21 животное

На месте происшествия работает специальная комиссия.

В Беловежской пуще стадо зубров провалилось под лед, погибло 21 животное
Архівне фото
Фото: Softpedia New

В Беларуси на территории Беловежской пущи в Гродненской области погибли провалившиеся под лед зубры.

Об этом сообщило Министерство природных ресурсов.

"По информации, поступившей в Минприроды из ГПУ "Национальный парк "Беловежская пуща", вблизи села Большие Масушины на территории Свислочского района Гродненской области обнаружен 21 зубр, провалившийся под лед." Животных нашли в акватории пруда на реке Мидянка (Новодворское озеро)", - рассказали в Минприроды.

По предварительным данным, стадо зубров численностью не менее 100 особей преодолевало реку по льду. Во время переправы часть животных провалилась под лед.

"Кроме того, на берегу реки нашли погибшего малыша (зубр в возрасте 10-11 месяцев), которого загрызли хищники (предположительно волки)", - отметили в ведомстве.

В настоящее время всех погибших животных вытащили из-под льда. На месте происшествия работает комиссия с участием представителей инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, ветеринарной службы и Национального парка Беловежская пуща.

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