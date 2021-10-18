У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение

У восточного побережья Тайваня утром понедельника произошло землетрясение магнитудой 5.2 балла. Информации о повреждениях нет, пишет Reuters со ссылкой на островное метеорологическое бюро.

Подземные толчки недолго ощущались в городе на севере острова - Тайбэе. Землетрясение имело глубину 30,2 км и также ощущалось в восточной части острова.

Тайвань расположен неподалеку от стыка двух тектонических плит в Южно-Китайском море, поэтому часто подвергается подземным толчкам. В 2016 году в результате землетрясения погибли более 100 человек, а в 1999 году землетрясение силой в 7.3 балла унесло жизни более 2 000.

Максимальная сила землетрясения составляет 9,5 балла.