Почему собакам нравится валяться в падали и грязи

Неверное, вы не раз видели сами или слышали от знакомых собаководов истории, когда собака с огромным удовольствием извалялась в луже или вонючей куче. К сожалению, это не частный случай, так делают многие питомцы. Однако есть несколько гипотез, объясняющих такое поведение собак.

Представьте, белоснежная пушистая собака отправляется на прогулку. Она видит грязную лужу, кучу мусора или падаль, а дальше все как в тумане...

Основным органом чувств собаки является ее нос, соответственно, в основном они полагаются на свое обоняние. Собаки идентифицируют друг друга, а также других животных и людей также по запаху, причем для этого им не обязательно нюхать шерсть или одежду — по запаху фекалий они тоже смогут определить, что за особь их оставила.

Когда собака метит фонарный столб или угол дома, она оставляет на этой территории свой запах. При этом существует некая взаимосвязь — чем мощнее хищник, тем сильнее пахнут его моча или фекалии. Например, запах тигриных выделений действительно очень едкий.

Поэтому собакам как бы «выгодно» измазаться фекалиями или падалью крупного хищника, чтобы оставить на себе более сильный, отпугивающий запах — так они маскируются.

Но есть и другое объяснение такого поведения собак. После того как животное испачкается в чем-то с сильным запахом, ее собственный запах уже будет сложнее определить. Некоторые специалисты считают, что так проявляется эволюционная адаптация, которая восходит к временам, предшествовавшим одомашниванию собак.

Поскольку пахучие вещества маскируют естественный запах собак, это позволяет им быть менее заметными во время охоты. Однако исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что, например, серые лисицы из семейства волчьих специально наносят запах более крупного хищника - пумы — на морду. В таком случае гипотеза опровергается, ведь запах крупного хищника однозначно отпугнет добычу лисы.

В итоге специалисты пришли к выводу, что лисы маскируются под пуму, чтобы спрятаться от других крупных хищников — койотов, например, которые охотятся на самих лис.

Но почему одомашненные собаки все еще так любят валяться в грязи и падали, ведь с момента их приручения прошло столько лет? Дело в том, что эволюционно такая активность стимулировала систему вознаграждения в мозге собаки. И скорее всего, то же происходит и в организме современных собак - высвобождаются нейромедиаторы, которые вызывают удовольствие. Собственно, по собаке, которая валяется в грязи, видно, что ей очень хорошо. К большому огорчению ее владельца



