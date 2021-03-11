Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте

Европейский парламент 10 марта 2021 года большинством голосов поддержал введение "углеродного" налога (т.н. механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), который защитит европейские компании от дешевого импорта из тех стран, которые не занимаются декарбонизацией экономики.



Согласно сообщению ЕП, за принятие соответствующей резолюции проголосовало 444 евродепутатов, против – 44 и воздержались - 181



Напомним, что ранее, 5 февраля Комитет по вопросам окружающей среды Европарламента принял резолюцию за расширение сферы действия "углеродного" налога. Теперь наряду с импортной продукцией электроэнергетической, цементной, металлургической и химической промышленности под действие CBAM должны попадать завозимые на территорию ЕС товары нефтепереработки, целлюлозно-бумажной промышленности и алюминиевой отрасли. Эти сектора экономики совокупно выбрасывают 94% всех СО2 в Евросоюзе .



CBAM – это часть программы Европейского зеленого курса (EU Green Deal), согласно которому к 2050 году Европа планирует достичь климатической нейтральности. Кроме того, взимание углеродного налога с этих импортируемых товаров позволит предотвратить т.н. carbon leakage – переноса климатически вредного производства из ЕС в страны, которые не стремятся к радикальному сокращению парниковых выбросов. Кроме того, СВАМ будет стимулировать такие страны к декарбонизации собственной экономики, как предусматривает Парижское соглашение.



Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения по формату введения CBAM во 2 квартале 2021 года. Введение самого углеродного налога запланировано не позднее 1 января 2023 года.