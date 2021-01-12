В Монголии произошло сильное землетрясение

Толчки магнитудой от 4 до 6 баллов ощутили жители Улан-Батора, Селенге, Орхона и Дархан-Уула.

Фото: volcanodiscovery.com

На севере Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла.

Об этом сообщает Синьхуа.

По словам директора Института астрономии и геофизики Академии наук страны Содномсамбуу Демберела, подземные толчки зафиксировали 12 января в 5:32 по местному времени.

Эпицентр находился в 30 км к юго-западу от города Ханх монгольской области Хувсгел.

Толчки магнитудой от 4 до 6 баллов ощутили жители Улан-Батора, Селенге, Орхона и Дархан-Уула.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, 10 января в районе с. Луки Самборского района на Львовщине зафиксировали подземный толчок магнитудой 1,9 балла. Землетрясение такой мощности не ощущается на поверхности.

В декабре 2020-го мощные землетрясения наблюдали сразу в нескольких европейских странах. В Хорватии подземные толчки происходили несколько дней подряд. А за ночь 3 января в финском городе Коувола произошло сразу 10 землетрясений.