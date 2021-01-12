В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей

Полиция открыла дело.

В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей
Фото: Вікіпедія

В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю умерло около 185 занесенных в Красную книгу серых журавлей. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование.

Об этом информирует пресс-служба полиции Херсонской области.

Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться обработанным химикатами зерном, которое фермеры посеяли на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.

Как сообщали ранее, в Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысьВ Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысь
На Рождество в Украине сохранится аномально теплая погодаНа Рождество в Украине сохранится аномально теплая погода
На Львовщине зафиксировали небольшое землетрясениеНа Львовщине зафиксировали небольшое землетрясение
Чрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в КарпатахЧрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
На Рождество синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегомНа Рождество синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом
Блок рекламы


Похожие новости
В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)
Прогноз погоды на неделю: снегопады накроют всю УкраинуПрогноз погоды на неделю: снегопады накроют всю Украину
В Украине на неделю сильно похолодает, - прогнозВ Украине на неделю сильно похолодает, - прогноз
В кенийском заповеднике огромный питон поглотил гиену (ВИДЕО)В кенийском заповеднике огромный питон поглотил гиену (ВИДЕО)
У берегов Флориды погибло более 80 черных дельфинов У берегов Флориды погибло более 80 черных дельфинов
Собачья чумка вызвала эпидемию среди панд в китайском заповеднике ШаньсиСобачья чумка вызвала эпидемию среди панд в китайском заповеднике Шаньси
Всю неделю в Украине будет тепло, а 31 марта похолодает - КульбидаВсю неделю в Украине будет тепло, а 31 марта похолодает - Кульбида
Через неделю в Украине резко потеплеетЧерез неделю в Украине резко потеплеет
Cиноптик: В Карпатах неделю будет оттепель, лыжникам надо быть осторожнымиCиноптик: В Карпатах неделю будет оттепель, лыжникам надо быть осторожными
Через неделю в Украине потеплеетЧерез неделю в Украине потеплеет
Последние новости
Подгружаем последние новости