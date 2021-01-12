В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей

В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю умерло около 185 занесенных в Красную книгу серых журавлей. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование.

Об этом информирует пресс-служба полиции Херсонской области.

Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться обработанным химикатами зерном, которое фермеры посеяли на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.

Как сообщали ранее, в Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысь.