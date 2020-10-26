На берегу Атлантического океана найдено 7000 мертвых тюленей

На берегу Атлантического океана найдено 7000 мертвых тюленей

Полуостров Пеликан-Пойнт очень популярен среди туристов благодаря большой популяции тюленей, однако сейчас этот пляж больше напоминает кладбище

Защитник природы Науд Дрейер из благотворительной организации Ocean Conservation Namibia (OCN) начал замечать мертвых тюленей на песчаных пляжах полуострова Пеликан-Пойнт еще в сентябре. А в начале октября он обнаружил большое количество мертвых недоношенных эмбрионов.

Биологи отмечают, что в период между серединой ноября и декабря у тюленей появляется потомство, но в этом году у самок распространены выкидыши. По подсчетам ученых, на берегу было найдено от 5 000 до 7 000 самок тюленей и их недоношенных детенышей.

Причина массового вымирания еще не установлена, но биологи подозревают, что это может быть что угодно: от загрязняющих веществ или бактериальной инфекции, до недоедания. Некоторые из найденных мертвых самок были «худыми, истощенными, с очень маленькими запасами жира». Сейчас ученые собирают образцы, чтобы установить точную причину массовой гибели тюленей.

Некоторые специалисты говорят, что аналогичная трагедия произошла в 1994 году. Тогда погибло около 10 000 тюленей и 15 000 нерожденных детенышей в результате голода, предположительно вызванного нехваткой рыбы, а также бактериальной инфекцией в другой колонии животных Кейп-Кросс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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