Морские львы активно сокращают численность чавычи

Морские львы, обитающие в устье реки Колумбии, стали сокращать популяции рыбы-чавычи, которая плывет на нерест вверх по течению. Из-за этого численность рыбы сильно сократилось. Но власти не могут вмешаться, потому что оба вида — исчезающие.

Весной и летом популяции чавычи возвращаются из моря на нерест через реку Колумбию. Ее путь из года в год идет вверх по течению, но с недавних пор морские львы научились охотится на чавычу, также проплыв вверх.

Ученые Вашингтонского университета сопоставили уровень смертности среди чавычи с численностью морских львов и выяснили, что между ними существует прямая зависимость.

Американские исследователи изучили 18 популяций чавычи. Они установили, что в популяциях, которые проплывают по Колумбии раньше, смертность возросла на 21,1% по сравнению с предыдущими годами, а у более поздних — на 10,1%. В то же время, количество морских львов в устье реки увеличилось.

То, что оба вида относятся к исчезающим, не позволяет местным властям вмешиваться. Авторы исследования утверждают, что проблему необходимо решать незамедлительно, иначе смертность чавычи станет расти в геометрической прогрессии. На сегодняшний день уже разрешено отлавливать морских львов и проводить эвтаназию, потому что несмертельные способы не дали нужных результатов.



