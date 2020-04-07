ТОП-5 "толстых" котов, которых проблематично брать в путешествия

Некоторые породы кошек отличаются особыми габаритами, из-за чего с ними довольно сложно путешествовать. Поэтому если вы — активный путешественник и мечтаете поселить у себя дома пушистика, указанные ниже породы лучше не рассматривать.

Саванна

Саванна — смесь домашней кошки и сервала. Они имеют очень привлекательную и грациозную внешность и немалые габариты. В среднем саванны весят до 20 кг, поэтому на борт самолета с таким животным не пустят — ее придется перевозить в багажном отделении, что животные переносят очень сложно, а некоторые и вообще умирают во время перелета.

Чаузи

Эта порода кошек является достаточно редкой и очень дорогой. Чаузи имеют очень независимый характер и проницательный взгляд. Средний вес — от 10 до 15 кг.

Мейн-кун

Самки этой породы по размерам немного меньше, чем самцы. Они имеют очень красивую пушистую шерсть с полосатым окрасом. Внешне мейн-кун напоминает рысь благодаря "кисточкам" на ушках. Весят эти коты до 13 кг.

Сибирская кошка

Это очень красивые и пушистые коты, но при этом они подходят для аллергиков. Кошки этой породы достаточно своенравны. Их вес — до 12 кг.

Рагамаффин

Кошки этой породы появились благодаря скрещиванию нескольких пород. В их жилах течет кровь персидской, гималайской кошки и реглолла. Весят эти кошки до 10 кг.

Напомним, ранее мы рассказали о ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом.