Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал

Пропасть возникла на бывшем калийном руднике.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

В Львовской области возле Стебника и Трускавца в воскресенье образовался 100-метровый карстовый провал.

Об этом сообщила мэрия соседнего Дрогобыча.

"Утром возле Стебника и Трускавца образовалась новая пропасть, недалеко от старой. Оползень продолжается. Новая пропасть по состоянию на 13 часов по визуальным признакам - 150 на 50 метров. Периметр обвала отвесный. Глубина пропасти - около 100 метров", - указано в сообщении.

Карстовый провал под номером 28 образовался примерно в 150 метрах от предыдущей 27-й пропасти, возникшей 30 сентября 2017 года на территории села Модричи в руднике №2 стебницкого предприятия "Полиминерал".

Новый провал тоже возник в границах горного отвода этого рудника.

Подобные явления будут возникать до полного затопления рудника, приводятся в сообщении слова доцента кафедры экологической и инженерной геологии и гидрологии Василия Дякива из Львовского национального университета имени Франко.

Несмотря на то, что новый провал находится недалеко от дороги Дрогобыч - Трускавец, закрывать ее не будут, а только ограничат проезд для крупногабаритного транспорта.

Фото: loda.gov.ua

Фото: loda.gov.ua

Горно-химическое предприятие "Полиминерал" раньше занималось добычей калийных руд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусовВ воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов
В Киеве установлены новые температурные рекордыВ Киеве установлены новые температурные рекорды
В четверг в Киеве до +14, без осадковВ четверг в Киеве до +14, без осадков
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провалВозле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
Блок рекламы


Похожие новости
Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лесВозле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лес
Вблизи Трускавца образовался новый карстовый провалВблизи Трускавца образовался новый карстовый провал
У берегов Мексики образовался тропический шторм «Пилар»У берегов Мексики образовался тропический шторм «Пилар»
«Радиоактивные» кабаны заполонили город возле японской АЭС «Фукусима» (ФОТО, ВИДЕО)«Радиоактивные» кабаны заполонили город возле японской АЭС «Фукусима» (ФОТО, ВИДЕО)
В Подольском районе Киева возле станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Подольском районе Киева возле станции метро вспыхнул масштабный пожар
В Японии возле АЭС в префектуре Фукусима произошло землетрясениеВ Японии возле АЭС в префектуре Фукусима произошло землетрясение
Возле Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллаВозле Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла
В Японии вулкан Асо выбросил 100-метровый столб пепла и дымаВ Японии вулкан Асо выбросил 100-метровый столб пепла и дыма
Из грузовика возле белорусской границы сбежал слонИз грузовика возле белорусской границы сбежал слон
У стен Софии Киевской провалилась почваУ стен Софии Киевской провалилась почва
Последние новости
Подгружаем последние новости