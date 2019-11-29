Огромное скопление морских черепах сняли на видео

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa B?zy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.

Как объясняет Бези, в данную область практически каждый месяц прибывают единовременно тысячи черепах — они выходят на берег, чтобы отложить яйца. По словам биолога, в день съемки концентрация была эквивалентна приблизительно пяти тысячам черепах на территории площадью примерно с футбольное поле — а в целом они покрыли область в более чем тысячу футбольных полей (и это не считая черепа, находящихся ниже).

Большинство черепах на видео — это оливковые черепахи (Lepidochelys olivacea). Как указывается, хотя они являются наиболее распространенными морскими черепахами на Земле, их число сокращается — и Международный союз охраны природы относит их к уязвимым видам.



