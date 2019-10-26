В Австралии закрыта скала Улуру

Как сообщает «Интерфакс», доступ туристов на скалу был прекращен по настоянию аборигенов Австралии, считающих Улуру священным местом. Именно им с 1985 года официально принадлежит монолит. Аборигены, в свою очередь, отдали скалу и близлежащую территорию в аренду правительству сроком на 99 лет. За использование местности в качестве национального парка местные жители получают ежегодную плату размером 75 тысяч долларов, а также 20% от стоимости каждого входного билета. Именно поэтому заинтересованные в развитии туризма аборигены на начальных этапах не препятствовали посещению Улуру.

Однако, когда поток туристов заметно увеличился, местные жители стали опасаться за сохранность старинных наскальных рисунков и выступили с просьбой о запрете на подъем. Кроме того, подъем на скалу считается опасным из-за сильного ветра и жары, которая летом достигает в Австралии 45 градусов. Около 40 человек погибли, пытаясь покорить скалу.

Монолитная скала Улуру считается одной из главных природных достопримечательностей Австралии. Ее высота 348 метров, а ширина — более 3 километров. Она сформировалась более 680 млн лет назад.

За последний год национальный парк Улуру-Ката Тхута посетили около 400 тыс. человек со всего мира.



