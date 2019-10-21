В Иране произошло землетрясение, толчки которого ощутили в Дубае и Абу-Даби

В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7, баллов, его толчки также ощутили жители Дубае и Абу-Даби. Об этом сообщил ресурс The National.

"Власть Ирана заявила, что землетрясение обрушилось на Кукерд, город в иранской провинции Хормозган", - сказано в сообщении.

Евросредиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло примерно в 112 км к западу от порта Бандар-Аббас. О жертвах информации не поступало.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:58 по времени ОАЭ . Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Жители городов Дубай и Абу-Даби тоже ощутили толчки землетрясения, об этом они писали у себя в соцсетях.

Менеджер департамента сейсмологии в NCM Хамис Аль Шамси отметил, что эти землетрясения обычно достаточно слабые. «Они случаются часто, но большинство из них - слабые землетрясения. Сильные землетрясения случаются раз в год или даже реже», отметил он.

Напомним, вечером, 10 сентября в Грузии возле армяно-грузинской границы произошло два землетрясения с двухминутным промежутком. первое землетрясение произошло в 20:22 по тбилисскому времени мощность толчков составила 5,2 магнитуды, а второе - в 20:24 с магнитудой в 4,3 балла.