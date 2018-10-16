В Азовском море зафиксировано землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

В Азовском море зафиксировано землетрясение
Фото: inform.kz

На границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, информирует пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42 в понедельник, 15 октября. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

По данным управления МЧС РоSSии по Краснодарскому краю, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.

"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре из-за землетрясений и цунами в Индонезии погибли более 2 тысяч человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В среду в Киеве до +18 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +18 градусов, без осадков
Синоптики обещают в Киеве в четверг +18Синоптики обещают в Киеве в четверг +18
В пятницу в Киеве до +17 градусов, без осадковВ пятницу в Киеве до +17 градусов, без осадков
В Азовском море зафиксировано землетрясениеВ Азовском море зафиксировано землетрясение
Блок рекламы


Похожие новости
Циклон над Черным морем резко изменит погоду в УкраинеЦиклон над Черным морем резко изменит погоду в Украине
В Перу случилось мощное землетрясениеВ Перу случилось мощное землетрясение
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Индонезии загорелось разлитое в море топливоВ Индонезии загорелось разлитое в море топливо
Тилигульский лиман снова соединили с Черным моремТилигульский лиман снова соединили с Черным морем
В Канаде произошло мощное землетрясениеВ Канаде произошло мощное землетрясение
На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллаНа юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла
В Лос-Анджелесе произошло землетрясениеВ Лос-Анджелесе произошло землетрясение
В Тихом океане зафиксировали мощное землетрясениеВ Тихом океане зафиксировали мощное землетрясение
В Грузии произошло землетрясениеВ Грузии произошло землетрясение
Последние новости
Подгружаем последние новости