В Азовском море зафиксировано землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.
На границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, информирует пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Сообщается, что подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42 в понедельник, 15 октября. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.
По данным управления МЧС РоSSии по Краснодарскому краю, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.
"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Напомним, в октябре из-за землетрясений и цунами в Индонезии погибли более 2 тысяч человек.
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11.10.2018 15:58