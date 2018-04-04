В Индонезии загорелось разлитое в море топливо
Объявлено чрезвычайное положение.
В Индонезии объявили чрезвычайное положение из-за горючего, которое разлилось в море и загорелось.
Об этом сообщает BBC.
Разлив произошел на выходных вблизи острова Борнео. Возгорание привело к гибели четырех рыбаков в портовом городе Баликпапан. Кроме того сотни людей сообщили о проблемах со здоровьем.
Что вызвало разлив топлива, пока неизвестно.
Сообщается о риске распространения огня. Экологическое агентство Баликпапана призвало местных жителей избегать любой деятельности, которая может повлечь за собой пожар.
Напомним, британская нефтяная компания British Petroleum выплатила выплатит $20,8 млрд в качестве компенсации ущерба за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
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04.04.2018 12:12