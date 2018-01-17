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2018-01-17
На австралийском побережье баклан безжалостно проглотил ядовитую змею (ВИДЕО)
Житель Рокингема (Австралия), прогуливавшийся по пляжу с собакой, случайно снял на мобильный телефон сцену из жизни дикой природы.
Об этом пишет британское издание
Как видно на видео, баклан, вышедший навстречу мужчине, без труда оглушает своим клювом одну из самых смертоносных змей Австралии – даджит, а после проглатывает пресмыкающегося.
Змея после все же пытались выскользнуть из горла баклана, но безуспешно.
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