На австралийском побережье баклан безжалостно проглотил ядовитую змею (ВИДЕО)

Житель Рокингема (Австралия), прогуливавшийся по пляжу с собакой, случайно снял на мобильный телефон сцену из жизни дикой природы.

Об этом пишет британское издание The Mirror .

Как видно на видео, баклан, вышедший навстречу мужчине, без труда оглушает своим клювом одну из самых смертоносных змей Австралии – даджит, а после проглатывает пресмыкающегося.

Змея после все же пытались выскользнуть из горла баклана, но безуспешно.