В США питон и аллигатор устроили битву на поле для гольфа

В США питон и аллигатор устроили битву на поле для гольфа (ФОТО)

В американском штате Флорида участники игры в гольф стали свидетелями поединка между крупным аллигатором и темным тигровым питоном.

Об этом сообщает NBC.

Участники матча обнаружили сцепившихся рептилий возле десятой лунки на поле для гольфа. По словам одного из гольфистов, ни питон, ни аллигатор не двигались.

«Голова питона находилась в пасти аллигатора, который сидел совершенно неподвижно с широко открытыми глазами», — рассказал он.

Гольфист утверждает, что на этом поле всегда было много живности.

«Но обычно мы не видим, как эти животные обвивают друг друга или дерутся до смерти и тому подобные вещи», — говорит он.

У этой лунки собрались люди, желающие посмотреть необычное зрелище. Очевидцы утверждают, что победа осталась за аллигатором. К утру он утащил мертвого питона в воду и скрылся.




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