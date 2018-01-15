«Киевзеленстрой»: главную елку страны порежут на опилки

«Киевзеленстрой»: главную елку страны порежут на опилки (ФОТО)

Ветви главной новогодней елки Украины, которая украшала Софийскую площадь с 19 декабря 2017 года, переработают на опилки, а ствол будет использован как материал для хенд-мейда.

Об этом говорится в сообщении КО «Киевзеленстрой».

Отмечается, что главную елку страны начали демонтировать 15 января.

«Ветви с елки будут переданы КО «Киевзеленстрой» для производства топлива и опилок, а ствол организаторы новогодних праздников используют как материал для хенд-мейда», - сообщили в «Киевзеленстрое».

Предприятие анонсировало мероприятие по утилизации веток на 16 января (в 14:30 на Софийской площади). Как отмечается, щепки будут использованы, в частности, весной для мульчирования лунок вечнозеленых растений

Известно, что главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря 2017 года вблизи города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 м, диаметр кроны достигает 7 м. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.




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