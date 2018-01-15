«Киевзеленстрой»: главную елку страны порежут на опилки
Ветви главной новогодней елки Украины, которая украшала Софийскую площадь с 19 декабря 2017 года, переработают на опилки, а ствол будет использован как материал для хенд-мейда.
Об этом говорится в сообщении КО «
Отмечается, что главную елку страны начали демонтировать 15 января.
«Ветви с елки будут переданы КО «Киевзеленстрой» для производства топлива и опилок, а ствол организаторы новогодних праздников используют как материал для хенд-мейда», - сообщили в «Киевзеленстрое».
Предприятие анонсировало мероприятие по утилизации веток на 16 января (в 14:30 на Софийской площади). Как отмечается, щепки будут использованы, в частности, весной для мульчирования лунок вечнозеленых растений
Известно, что главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря 2017 года вблизи города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 м, диаметр кроны достигает 7 м. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
15.01.2018 13:20
15.01.2018 18:40