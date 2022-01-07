OnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 Pro

OnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 Pro

11 января на мероприятии в Китае компания OnePlus представит флагманский смартфон следующего поколения — OnePlus 10 Pro. В преддверии анонса разработчик поделился информацией о возможностях передовой системы камер, которую получит новинка.

Источник изображений: OnePlus

Разработка велась в партнёрстве со специалистами Hasselblad, а сама система получила название Second-Generation Hasselblad Camera for Mobile (камера Hasselblad второго поколения для мобильных устройств).

Одним из нововведений стала система OnePlus Billion Color Solution. Модель OnePlus 10 Pro станет первым смартфоном OnePlus, камера которого обеспечит поддержку 10-битного представления цвета. Речь идёт об обработке более одного миллиарда цветовых оттенков. В результате, будут достигаться более плавные цветовые переходы и более естественное отображение сцены. Причём поддержку 10-битной глубины цвета получат все три модуля в составе тыльной системы камер — основной, телефото и ультраширокоугольный.

OnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 Pro

Ещё одной передовой функцией станет режим Hasselblad Pro Mode второго поколения. Он позволит любой из трёх тыльных камер осуществлять фотосъёмку в 12-битном формате RAW. Более того, реализована технология RAW+: она совмещает все преимущества формата RAW с вычислительными возможностями смартфона. Результат — фотографии повышенного качества с улучшенным динамическим диапазоном и пониженным уровнем шума.

OnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 Pro

Модель OnePlus 10 Pro получит ультраширокоугольную камеру с углом поля зрения 150 градусов: это даст возможность захватывать ещё больше объектов в кадре. Съёмка на этот модуль может осуществляться в режиме Fisheye («рыбий глаз») или в формате 110 градусов.

OnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 Pro

Ещё одним нововведением станет режим Movie Mode. Он позволит изменять светочувствительность, выдержку и другие параметры до и во время записи видеоматериалов. Кроме того, пользователи смогут осуществлять видеозапись в формате LOG.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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