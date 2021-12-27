Представлены смарт-часы Noise ColorFit Ultra 2 с большим дисплеем AMOLED

Представлены смарт-часы Noise ColorFit Ultra 2 с большим дисплеем AMOLED

Компания Noise анонсировала умные наручные часы ColorFit Ultra 2 с широкими возможностями в плане отслеживания физической активности пользователя и показателей жизнедеятельности его организма.

Источник изображений: Noise

Устройство оборудовано дисплеем AMOLED размером 1,75 дюйма по диагонали. Разрешение этой сенсорной панели составляет 368?448 пикселей. Доступны более 100 тем оформления циферблата, часть которых может быть настроена в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Гаджет имеет сертификацию IP68, что означает защиту от влаги и пыли. Размеры основного модуля составляют 44?36,5?10,6 мм, вес — 52 г. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.1: заявлена совместимость с аппаратами под управлением операционных систем Android 7 и выше, а также iOS 10 и выше.

Представлены смарт-часы Noise ColorFit Ultra 2 с большим дисплеем AMOLED

Смарт-часы наделены датчиком частоты сердечных сокращений, который позволяет отслеживать изменения ритма в круглосуточном режиме. Кроме того, ведётся анализ качества и продолжительности сна. Устройство способно измерять уровень содержания кислорода в крови (показатель SpO2). Новинка предупредит пользователя о вероятности стресса. Измеряются также такие стандартные значения, как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.

В общей сложности доступны более 60 режимов тренировок. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает семи дней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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