Realme представит 20 декабря флагманские смартфоны GT2 — вероятно, на Snapdragon 8 Gen 1

Бренд Realme объявил о предстоящем мероприятии, которое пройдёт 20 декабря в онлайн-формате и будет посвящено серии смартфонов Realme GT2. В ходе презентации представители компании расскажут о будущих флагманах бренда.

Ожидается, что на нем Realme представит два новых смартфона — Realme GT2 и GT2 Pro. На постере мероприятия нет никаких подробностей о грядущих новинках.

Согласно утечкам информации, они будут оснащены новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 1. По данным источников, Realme GT2 Pro получит 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 1 Тбайт Согласно просочившимся сведениям, смартфон будет иметь 6,7-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+. Разрешение фронтальной камеры, размещённой под дисплеем, составит 32 Мп. Новинка будет поставляться с Android 12 из коробки с оболочкой Realme UI 3.0, установленной поверх.

По слухам, на задней панели смартфона размещён модуль камеры, подобный имеющемуся у Nexus 6P. Он включает 50-Мп основной датчик Sony IMX766 с системой оптической стабилизации (OIS), а также ещё один широкоугольный 50-Мп сенсор и телеобъектив на 8 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт или 125 Вт. Стоимость смартфона, по слухам, составит 4000 юаней ($628). Также сообщается о специальной версии Realme GT2 Pro по цене 5000 юаней ($785).



