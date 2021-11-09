COVID-сертификат о выздоровлении можно получить в "Дії"

Невакцинированные граждане, переболевшие коронавирусом, с 8 ноября могут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении в "Дии". Таким образом, граждане без вакцинации наравне с вакцинированными будут иметь право без ограничений работать, посещать развлекательные центры, рестораны, и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах эпидемической опасности.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата, и будет действовать только в течение 90 дней.

В Минздраве отметили, что если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году, и после получения положительного ПЦР-теста больные не обращались к семейному врачу, то скачать сертификат о выздоровлении они не смогут.

Данные о больном коронавирусом должны быть занесены в электронную систему здоровья. Это обязательное условие получения нового сертификата.

В Министерстве цифровой информации отметили, что справку смогут сгенерировать все, кто выздоровел за последние 90 дней (включая 8 ноября). Впрочем, в Минздраве утверждают, что справку о выздоровлении могут получить только те, кто выздоровел уже после запуска сертификата в "Дии". Окончательные детали в Минздраве согласовывают.

СOVID-сертификат о выздоровлении будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней карантина;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть Е-здоровья ЕС (с учетом требований, устанавливаемых каждой страной мира).

Напомним, на портале "Дия" появилась возможность оформить прописку в онлайн-режиме.