Два лучших мобильных приложения для видеозвонков - Zoom и Skype

Пользователи смартфонов активно используют мобильные приложения и мессенджеры для звонков и общения с другими абонентами. В период карантина онлайн-общение стало неотъемлемой частью жизни, ведь даже работа и учеба перешли в онлайн-формат.

По критериям удобства, информационной безопасности, производительности и надежности среди всех мобильных приложений для видеозвонков лидирует Zoom. На втором месте - Skype.

Среди мессенджеров и соцсетей для обмена сообщениями самые популярные среди пользователей - Telegram, Viber и Facebook Messenger. Skype и Zoom используются для проведения видеоконференций и личного общения. Максимальное количество участников в конференции Zoom — 100 человек, Skype — 50.

Использовать оба приложения можно как на смартфонах, так и на ПК. Если Skype известен еще с 2000-х, то Zoom обрёл популярность в условиях пандемии 2020 года, хотя сам сервис появился в 2013 году.

Skype полностью бесплатен, у Zoom в бесплатной версии стоит ограничение на продолжительность одного звонка — 40 минут, а чтобы снять данное ограничение необходимо оплатить подписку за 14 долларов. Качество видеосвязи в Zoom немного лучше, и он более оптимизированным под работу с маломощными компьютерами и смартфонами.

Skype остается популярным для личных разговоров, а Zoom - в процессе работы и обучения. Оба приложения активно используются и имеют свою аудиторию.