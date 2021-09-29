Автоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум класса

Китайский автопроизводитель Geely планирует выпускать и смартфоны. Об этом сообщил основатель концерна Эрик Ли, передает CNBC .

Фото: Geely

Geely планирует выпускать смартфоны

Дочерняя компания Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd, также основана Ли, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Зоной экономического и технологического развития в Ухане. Это партнерство предполагает организацию производства смартфонов и других гаджетов премиум-класса.

Новая компания будет расположена в в этом же городе и сосредоточится на интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки интеллектуальных устройств.

Название бренда и сроки выхода на рынок — неизвестны

Geely не раскрывает подробностей о времени появления на рынке новой продукции и под каким брендом будут выпускаться смартфоны.

Впрочем, в компании считают, что производство автомобилей и смартфонов тесно связаны.

«Программное обеспечение в системах управления современными автомобилями и в смартфонах тесно переплетены между собой. Основной тенденцией в ближайшем будущем станет создание пользовательских экосистем, предоставляющих возможности более эффективно пользоваться аксессуарами», — пояснил Эрик Ли.

О концерне Geely

Ранее сообщалось, что Geely Holdings Group в 2021 году приступит к выпуску коммерческих спутников.

Geely является глобальной автомобильной группой, обладает рядом брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие.

Штат Geely превышает 52 тыс сотрудников.