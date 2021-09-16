Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет в конце сентября, - Минцифры

Более 700 тысяч украицев сгенерировали сертификаты в приложении "Дия".

Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет в конце сентября, - Минцифры
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

На портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Эта услуга будет доступна в конце сентября.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Утро с Украиной".

"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дия" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - рассказал министр.

Благодаря запуску этой услуги на портале "Дия" получить цифровой сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, которые не имеют "Дия.Подписи" или не пользуются приложением.

Сгенерировать сертификат можно будет в несколько кликов: нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "сгенерировать COVID-сертификат", подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата.

"После этого Дия направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана", - пояснили в Минцифры.

Отмечается, что на портале можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации о получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифры работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинацию.

Напомним, Кабинет министров продолжил действие "зеленых" (полных) COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

19 августа Евросоюз официально признал соответствие европейским украинских COVID-сертификатов о вакцинации в "Дии".

Сообщалось, что цифровой сертификат будет действовать 180 днів (полгода) после прохождения полного курса вакцинации. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что в ЕС и ВОЗ изучают, можно ли продлить действие сертификата до 12 месяцев.

Первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дии" в начале июля. 2 июля Кабмин опубликовал постановление о введении сертификата. Цифровые сертификаты в "Дии" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

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