Планшет Microsoft Surface Go 3 на платформе Intel Amber Lake отметился в бенчмарке

В популярном тесте Geekbench появилась информация о новом планшетном компьютере Microsoft, который придёт на смену модели Surface Go 2, показанной на первом изображении.

Планшет Microsoft Surface Go 3 на платформе Intel Amber Lake отметился в бенчмарке

Microsoft

Готовящееся устройство фигурирует под кодовым именем OEMAL. На коммерческий рынок новинка, вероятно, поступит под названием Surface Go 3. В бенчмарке отметились две модификации на аппаратной платформе Intel Amber Lake Y.

В частности, протестированы версии с процессором Pentium Gold 6500Y и Core i3-10100Y. Эти чипы содержат два вычислительных ядра с поддержкой многопоточности и графический ускоритель Intel UHD Graphics 615. В первом случае тактовая частота составляет 1,1–3,4 ГГц, во втором — 1,3–3,9 ГГц. Показатель TDP равен всего 5 Вт.

Планшет Microsoft Surface Go 3 на платформе Intel Amber Lake отметился в бенчмарке

Geekbench

Младшая из двух моделей наделена 4 Гбайт оперативной памяти, старшая — 8 Гбайт. Используется операционная система Windows 10 Pro (64-битная редакция).

Официальная презентация Surface Go 3 ожидается на мероприятии Microsoft, которое пройдёт в октябре. Тогда же, по слухам, будут анонсированы смартфон-книжка Microsoft Surface Duo 2 с новой камерой и гибридный ноутбук Microsoft Surface Book 4. Сам редмондский гигант появившуюся в интернете информацию не комментирует.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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