Планшет Microsoft Surface Go 3 на платформе Intel Amber Lake отметился в бенчмарке

В популярном тесте Geekbench появилась информация о новом планшетном компьютере Microsoft , который придёт на смену модели Surface Go 2, показанной на первом изображении.

Microsoft

Готовящееся устройство фигурирует под кодовым именем OEMAL. На коммерческий рынок новинка, вероятно, поступит под названием Surface Go 3. В бенчмарке отметились две модификации на аппаратной платформе Intel Amber Lake Y.

В частности, протестированы версии с процессором Pentium Gold 6500Y и Core i3-10100Y. Эти чипы содержат два вычислительных ядра с поддержкой многопоточности и графический ускоритель Intel UHD Graphics 615. В первом случае тактовая частота составляет 1,1–3,4 ГГц, во втором — 1,3–3,9 ГГц. Показатель TDP равен всего 5 Вт.

Geekbench

Младшая из двух моделей наделена 4 Гбайт оперативной памяти, старшая — 8 Гбайт. Используется операционная система Windows 10 Pro (64-битная редакция).

Официальная презентация Surface Go 3 ожидается на мероприятии Microsoft , которое пройдёт в октябре. Тогда же, по слухам, будут анонсированы смартфон-книжка Microsoft Surface Duo 2 с новой камерой и гибридный ноутбук Microsoft Surface Book 4. Сам редмондский гигант появившуюся в интернете информацию не комментирует.



