Появившееся в базе данных FCC руководство даёт представление об AR-очках Facebook Project Aria

Появившееся в базе данных FCC руководство даёт представление об AR-очках Facebook Project Aria

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилось руководство по эксплуатации экспериментальных очков дополненной реальности Facebook Project Aria, которые, как сообщает ресурс Protocol, носят кодовое имя Gemini.

Facebook анонсировала проект Aria в сентябре 2020 год, рассказав о своём видении устройства и поделившись некоторыми подробностями. К разработке компания привлекла производителя очков EssilorLuxottica. Носимое устройство выйдет под брендом Ray-Ban. Сначала компания выпустит AR-очки с базовой функциональностью, затем выйдет устройство с полной функциональностью. Руководство к гарнитуре даёт некоторое представление о том, что из себя представляют Project Aria.

Появившееся в базе данных FCC руководство даёт представление об AR-очках Facebook Project Aria

Внешним обликом устройство похоже на обычные очки. Но это лишь внешнее сходство. Project Aria оснащены чипом Qualcomm, датчиком приближения, и, как утверждает Protocol, имеют такие же датчики изображения, как у камеры VR-очков Oculus Quest 2. Зарядка производится через коннектор с магнитом, как у фитнес-трекеров Fitbit. Также сообщается о приложении для загрузки данных, которые собирают очки, и проверки состояния подключения и заряда батареи.

Появившееся в базе данных FCC руководство даёт представление об AR-очках Facebook Project Aria

Вместе с тем, следует отметить, что загруженное в базу данных FCC руководство датировано 28 августа 2020 года. Вполне вероятно, что за прошедшее с тех пор время Facebook внесла некоторые изменения в готовящееся устройство.

На сайте проекта Project Aria сообщается, что очки не являются коммерческим продуктом. Согласно заявлениям руководства Facebook, гарнитура дополненной реальности предназначена только для сотрудников компании. Facebook сообщила, что новую гарнитуру носят исследователи в ей кампусах и общественных местах. Компания утверждает, собранные прототипами данные анонимизированы, и устройства имеют «режим конфиденциальности». Компания также разрабатывает вместе с брендом Ray-Ban ещё одну модель смарт-очков, о чём сообщил её глава Цукерберг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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