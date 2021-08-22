Honor зарегистрировала собственный суббренд Xingyao Terminal

Компания Honor, изначально учреждённая как суббренд Huawei, а впоследствии выделенная в независимую компанию, объявила о регистрации собственного суббренда, получившего название Xingyao Terminal Co. Ltd.

Honor зарегистрировала собственный суббренд Xingyao Terminal

Источник: gizchina.com

Крупные компании часто регистрируют дочерние бренды, это стандартная практика на рынке. В 2013 году компания Hauwei зарегистрировала собственный суббренд Honor. Под этой маркой крупный китайский производитель выпускал электронную продукцию — смартфоны, ноутбуки, наушники и многое другое, — ориентированную преимущественно на молодого потребителя. Однако в 2020 году Hauwei оказалась под жёсткими санкциями США, что вынудило китайского гиганта продать компанию Honor новому владельцу. Это позволило вывести продукцию марки Honor из-под санкций и сократить потери хотя бы для части бизнеса. Новым владельцем Honor стала компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., которая самостоятельно продолжила выпуск новой продукции.

Теперь же глава компании Honor объявил о регистрации собственного суббренда, он получил название Xingyao Terminal Co. Ltd. К сожалению, на текущий момент нет никаких подробностей относительно того, с какой целью была предпринята данная мера. По неподтверждённым данным, новая марка будет использоваться для производства носимых устройств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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