cnbc.com В преддверии мероприятия SID 2021 подразделение Samsung Display уже продемонстрировало Z-образные дисплеи, варианты для смартфонов-слайдеров и сворачивающиеся экраны. Тем не менее прямой связи с производством смартфонов могло и не оказаться — компания выпускает решения для самой разнообразной электроники. Теперь сомнений не осталось — заявку на регистрацию торговой марки Z Roll подала европейскому регулятору EUIPO сама Samsung Electronics, а не подразделение, занимающееся производством экранных матриц. Само имя модели уже свидетельствует о характере технологии: в переводе с английского Roll означает что-то свёрнутое, например, рулон или свиток.



Galaxy Z Roll станет первым смартфоном Samsung со сворачивающимся дисплеем

Компания Samsung уже является одним из лидеров рынка смартфонов со складными дисплеями. Теперь южнокорейский гигант работает над новым форм-фактором — моделью со сворачивающимся экраном.

Galaxy Z Roll станет первым смартфоном Samsung со сворачивающимся дисплеем

cnbc.com

В преддверии мероприятия SID 2021 подразделение Samsung Display уже продемонстрировало Z-образные дисплеи, варианты для смартфонов-слайдеров и сворачивающиеся экраны. Тем не менее прямой связи с производством смартфонов могло и не оказаться — компания выпускает решения для самой разнообразной электроники.

Теперь сомнений не осталось — заявку на регистрацию торговой марки Z Roll подала европейскому регулятору EUIPO сама Samsung Electronics, а не подразделение, занимающееся производством экранных матриц. Само имя модели уже свидетельствует о характере технологии: в переводе с английского Roll означает что-то свёрнутое, например, рулон или свиток.

Galaxy Z Roll станет первым смартфоном Samsung со сворачивающимся дисплеем

gizmochina.com

Южнокорейская компания начала экспериментировать с необычными форм-факторами в серии Galaxy Z и, похоже, намерена выпускать под этой маркой новые модели. На рынке уже имеются смартфон-книга Galaxy Z Fold и раскладушка Galaxy Z Flip. Пока о Galaxy Z Roll известно немного. Можно ожидать, что новые данные появятся с релизом Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 в августе текущего года.

Над смартфоном со сворачивающимся дисплеем работала и LG — она демонстрировала первые образцы сворачивающегося смартфона ещё в прошлом году, но с отказом компании от производства смартфонов разработка была свёрнута. Также модель с экраном аналогичного типа демонстрировала и OPPO, но устройство OPPO X 2021 являлось лишь концептом. Не исключено, что Samsung станет первой компанией, выпустившей гаджет со сворачивающимся дисплеем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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