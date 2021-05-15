Realme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкой

Realme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкой

Интернет-источники сообщают о том, что в ассортименте китайской компании Realme в скором времени появится производительный смартфон GT Neo Flash, который станет ближайшим родственником модели GT Neo, показанной на изображениях.

Аппарат Realme GT Neo, напомним, дебютировал в конце марта этого года. Он получил дисплей Samsung Super AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ (2400 ? 1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. Использован процессор MediaTek Dimensity 1200 с модемом 5G, а объём оперативной памяти достигает 12 Гбайт.

Сообщается, что у модели Realme GT Neo Flash основные изменения по сравнению с Realme GT Neo будут связаны с подсистемой питания. Новинка получит двухкомпонентный аккумулятор с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки. Для сравнения: Realme GT Neo комплектуется однокомпонентной батареей на 4500 мА·ч с подзарядкой мощностью 50 Вт.

Realme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкой

Прочие технические характеристики, по всей видимости, будут унаследованы у прародителя: это, помимо экрана и процессора, 16-мегапиксельная фронтальная камера и тройная тыльная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком, а также сенсорами на 8 и 2 млн пикселей.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Realme UI 2.0.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитенаVodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитена
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+
Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против HuaweiКитай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei
Xiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристикамиXiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристиками
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 годаТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+
Xiaomi выпустит гибкий смартфон со скрытой под дисплеем фронтальной камеройXiaomi выпустит гибкий смартфон со скрытой под дисплеем фронтальной камерой
Продажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратноПродажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратно
Realme запланировала мегапрезентацию на 4 маяRealme запланировала мегапрезентацию на 4 мая
Apple уже на следующей неделе выпустит iOS 14.5 с новыми правилами конфиденциальностиApple уже на следующей неделе выпустит iOS 14.5 с новыми правилами конфиденциальности
Realme 8 5G выйдет 21 апреля: 48-Мп тройная камера — возможно, ребрендинг V13 5GRealme 8 5G выйдет 21 апреля: 48-Мп тройная камера — возможно, ребрендинг V13 5G
Xiaomi выпустит новый флагман Mi 11 с уникальной камеройXiaomi выпустит новый флагман Mi 11 с уникальной камерой
Xiaomi выпустит геймерский смартфон с самым лучшим качеством звукаXiaomi выпустит геймерский смартфон с самым лучшим качеством звука
Microsoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине годаMicrosoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине года
Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 мартаПрезентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости