Realme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкой

Интернет-источники сообщают о том, что в ассортименте китайской компании Realme в скором времени появится производительный смартфон GT Neo Flash, который станет ближайшим родственником модели GT Neo, показанной на изображениях.

Аппарат Realme GT Neo, напомним, дебютировал в конце марта этого года. Он получил дисплей Samsung Super AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ (2400 ? 1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. Использован процессор MediaTek Dimensity 1200 с модемом 5G, а объём оперативной памяти достигает 12 Гбайт.

Сообщается, что у модели Realme GT Neo Flash основные изменения по сравнению с Realme GT Neo будут связаны с подсистемой питания. Новинка получит двухкомпонентный аккумулятор с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки. Для сравнения: Realme GT Neo комплектуется однокомпонентной батареей на 4500 мА·ч с подзарядкой мощностью 50 Вт.

Прочие технические характеристики, по всей видимости, будут унаследованы у прародителя: это, помимо экрана и процессора, 16-мегапиксельная фронтальная камера и тройная тыльная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком, а также сенсорами на 8 и 2 млн пикселей.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Realme UI 2.0.



