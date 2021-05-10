ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг лучших Android-смартфонов на новом процессоре Snapdragon 888. Возглавил этот рейтинг геймерский смартфон от компании Xiaomi – Black Shark 4 Pro. Он был признан самым мощным устройством на Android за апрель 2021 года.

Второе место досталось также китайскому устройству OPPO Find X3 Pro. Замыкает тройку лидеров - еще один китайский смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro.

Также в 10-у лучших Android-смартфонов вошли: OnePlus 9 Pro (826 004), Black Shark 4 Pro (821 571), vivo X60 Pro+ (815 884), iQOO 7 (815 589), OnePlus 9 (809 703), Xiaomi Mi11 Ultra (808 131) и Xiaomi Mi11 (801 900).

Создатели рейтинга руководствовались характеристиками процессора устройств. Как известно, смартфоны на Snapdragon 888 в наше время самые производительные. Также эти устройства обладают большой оперативной памятью и видеоподсистемами, мощными накопителями и высокой частотой работы графического процессора.