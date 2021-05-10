ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг лучших Android-смартфонов на новом процессоре Snapdragon 888. Возглавил этот рейтинг геймерский смартфон от компании Xiaomi – Black Shark 4 Pro. Он был признан самым мощным устройством на Android за апрель 2021 года.

ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года

Второе место досталось также китайскому устройству OPPO Find X3 Pro. Замыкает тройку лидеров - еще один китайский смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro.

ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года

Также в 10-у лучших Android-смартфонов вошли: OnePlus 9 Pro (826 004), Black Shark 4 Pro (821 571), vivo X60 Pro+ (815 884), iQOO 7 (815 589), OnePlus 9 (809 703), Xiaomi Mi11 Ultra (808 131) и Xiaomi Mi11 (801 900).

Создатели рейтинга руководствовались характеристиками процессора устройств. Как известно, смартфоны на Snapdragon 888 в наше время самые производительные. Также эти устройства обладают большой оперативной памятью и видеоподсистемами, мощными накопителями и высокой частотой работы графического процессора.

ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года

В плане используемых чипсетов, первое место в рейтинге занял Redmi 10X 5G, основанный на MediaTek Dimensity 820. На втором месте оказался iQOO Z3 на базе Qualcomm Snapdragon 768G, и замыкает тройку лидеров смартфон Huawei Nova 8 Pro с чипсетом HiSilicon Kirin 985.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone увеличил скорость мобильного интернетаVodafone увеличил скорость мобильного интернета
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+
Xiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристикамиXiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристиками
Судья в деле Epic Games и Apple: внедрение сторонних способов оплаты может привести к учащению импульсивных тратСудья в деле Epic Games и Apple: внедрение сторонних способов оплаты может привести к учащению импульсивных трат
В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещейВ Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей
Блок рекламы


Похожие новости
За первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиардаЗа первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиарда
Microsoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине годаMicrosoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине года
Nokia сократила более 11 тысяч сотрудников за последние два года и сократила бюджет на разработкиNokia сократила более 11 тысяч сотрудников за последние два года и сократила бюджет на разработки
Apple стала лидером по проданным смартфонам впервые за четыре годаApple стала лидером по проданным смартфонам впервые за четыре года
MIUI 13 дебютирует на Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11 во второй половине 2021 годаMIUI 13 дебютирует на Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11 во второй половине 2021 года
Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеровРынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров
В WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового годаВ WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года
Мобильная связь в Украине подорожает с января 2021 годаМобильная связь в Украине подорожает с января 2021 года
Смартфон Moto G Stylus (2021) со стилусом показался на Amazon раньше времениСмартфон Moto G Stylus (2021) со стилусом показался на Amazon раньше времени
Недорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·чНедорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·ч
Последние новости
Подгружаем последние новости